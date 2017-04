Auch Gott trägt wohl blau-gelb

Die Eintracht-Legenden Horst Wolter und Bernd Gersdorff sind zuversichtlich. Die Blau-Gelben schaffen in diesem Jahr den Aufstieg in die Bundesliga, glauben die beiden Ex-Fußballer. „Mal abgesehen vom Spiel in Hannover: Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, bekommt man den Eindruck, dass der...