Hannover Vor dem Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist es vor dem Stadion in Hannover zu Auseinandersetzungen gekommen.

Auseinandersetzungen vor Niedersachsen-Derby: Fans in Gewahrsam

Braunschweiger Fans versuchten nach Angaben der Polizei sich unkontrolliert Zugang zur HDI-Arena zu verschaffen. Sie seien in Gewahrsam genommen worden.

Zu dem Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga erwarten die Sicherheitskräfte rund 1500 gewaltbereite Fans. Die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei ist im Einsatz. Unterstützung gibt es auch aus anderen Bundesländern.

Wegen Sicherheitsbedenken beim Niedersachsen-Derby ist die Polizei mit mehr Beamten im Einsatz. In der Nacht habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin in Hannover. Für das Spiel steht die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei bereit. Rund 1500 gewaltbereite Fans werden demnach erwartet.

Beim Abschlusstraining von Eintracht Braunschweig war es am Freitag zu einem Pyrotechnik-Vorfall gekommen, bei dem ein Feuerwerkskörper in der Nähe von Mittelfeldspieler Julius Biada explodierte. Biada musste daraufhin das Training abbrechen. Vor dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im November 2011 hatte die Polizei zahlreiche gewaltbereite Anhänger vor geplanten Schlägereien in Gewahrsam genommen. dpa