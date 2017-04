Lieberknecht erwartet schwere Aufgabe in Fürth

Braunschweig Nach dem Arbeitssieg in Kaiserslautern wartet auf Eintracht Braunschweig die nächste schwere Aufgabe im Aufstiegskampf. Der Tabellenzweite muss an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth antreten, die in der 2. Fußball-Bundesliga inzwischen bereits seit acht Spielen ungeschlagen ist. „Wir haben dort ein ganz dickes Brett zu bohren“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Die Partie in Kaiserslautern, wo die Eintracht am Sonntag trotz schwacher Leistung 1:0 gewann, hat Lieberknecht bereits abgehakt. „Trotzdem ist es natürlich ein gutes Gefühl, mit drei Punkten in die Englische Woche zu starten. Jetzt müssen wir das nächste Spiel abarbeiten“, sagte der Eintracht-Coach.

Personell könnte sich das Gesicht der Mannschaft ein bisschen ändern. „Wir befinden uns in einer Englischen Woche und auch taktische Überlegungen spielen eine Rolle“, sagte Lieberknecht. Nur Marcel Correia und Adam Matuschyk stehen der Eintracht nicht zur Verfügung. dpa