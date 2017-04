Eintrachts Wille entscheidet

Das Wort fiel nach Eintrachts Sieg am Sonntag in Kaiserslautern öfters: Wille. Sowohl die Spieler als auch Trainer Torsten Lieberknecht schrieben diesen fünf Buchstaben eine große Bedeutung beim 1:0-Erfolg in der Pfalz zu. Zum dritten Mal in Folge gewannen Braunschweigs Zweitliga-Fußballer eine...