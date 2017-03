Eintracht testet gegen Berliner AK auf dem B-Platz

Braunschweig Eintracht Braunschweig bestreitet während der Länderspielpause am Freitag, dem 24. März 2017 um 15 Uhr ein weiteres Testspiel. Das teilte der Verein mit. Gegner auf dem B-Platz ist der Berliner AK 07. Tickets für die Partie gegen den Regionalligisten sind zum Preis von 5 Euro ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Dauerkarten haben für diese Begegnung keine Gültigkeit (Ausnahme: Lebenslange Dauerkarten). Der Einlass erfolgt am Spieltag ausschließlich über den Eingang Rheingoldstraße.

