Eintracht spielt Ostersamstag gegen Hannover

Das Hinspiel in Braunschweig am 6. November 2016 endete 2:2. Foto: Swen Pförtner/dpa

Eintracht Braunschweig ist am Ostersamstag, 15. April 2017, um 13 Uhr in Hannover zu Gast. Das teilte der Verein mit, nachdem die DFL die Spieltage 29 bis 32 terminiert hat. Das Hinspiel in Braunschweig am 6. November 2016 endete 2:2.

Die Spieltage in der Übersicht:

30. Spieltag, Sonntag, 23. April 2017, 13.30 Uhr, Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1848

31. Spieltag, Sonntag, 30. April 2017, 13.30 Uhr, TSV 1860 München – Eintracht Braunschweig

32. Spieltag, Montag, 8. Mai 2017, 20.15 Uhr, Eintracht Braunschweig – 1. FC Union Berlin



Für die beiden verbleibenden Spieltage stehen die Termine bereits seit Saisonbeginn fest.

33. Spieltag, Sonntag, 14. Mai 2017, 15.30 Uhr, DSC Arminia Bielefeld – Eintracht Braunschweig

34. Spieltag, Sonntag, 21. Mai 2017, 15.30 Uhr, Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC