„Das war ein wichtiges Zeichen“

Es war nicht das beste Spiel, dass die Eintracht-Profis in dieser Saison abgeliefert haben. Das wussten Braunschweigs Zweitliga-Fußballer selber. Trotzdem können sie nach dem 2:1-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf mit breiter Brust in die nächste Aufgabe am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim gehen....