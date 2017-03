Eintracht gewinnt 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Onel Hernandez rettet der Braunschweiger Eintracht den Sieg und drei Punkte. 2:1 gewannen die Löwen in Düsseldorf. Die Fortuna ging in der 37. Minute durch Bormuth in Führung, Nyman glich in der 60. Minute aus und dann kam Hernandez mit einem 25-Meter-Schuss, den der Düsseldorfer Akpoguma noch...