1 / 39

Eintracht spielt Unentschieden gegen Stuttgart

Ein frühes Tor, Ausgleich per Elfmeter - am Ende nehmen die Gäste der Partei Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart am Montag, 6. März 2017, einen Punkt mit.

Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de