Eintracht und Stuttgart trennen sich unentschieden

Braunschweig Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart trennen sich 1:1. Nach frühem RÜckstand durch Mané (3.), konnte Reichel per Elfmeter ausgleichen (42.). Trotz Überzahl konnten die Löwen ihre Leistung in der zweiten Hälfte nicht belohnen, es bleibt immerhin ein Punkt in Braunschweig.