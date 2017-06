3:2 gegen Bielefeld - Eintracht ist wieder Tabellenführer

Die Festung Eintracht-Stadion bleibt in dieser Saison uneinnehmbar. Die Braunschweiger Löwen kamen am Sonntag gegen Arminia Bielefeld zu einem schwer erkämpften 3:2 (1:1)-Erfolg und sind vor den eigenen Fans noch unbesiegt. Die Blau-Gelben übernahmen damit wieder die Tabellenspitze in der 2....