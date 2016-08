2016-08-30T09:12:02+0200

Boateng bekräftigt Interesse an Kapitänsbinde

Hamburg Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat sein Interesse am Kapitänsamt in der deutschen Nationalelf bekräftigt. «Bereit wäre ich, das wäre eine große Ehre, aber es ist kein Muss», sagte der 27 Jahre alte Innenverteidiger am Rande des «Sportbild»-Awards in Hamburg.

Foto: Axel Heimken