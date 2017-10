NBA-Vorbereitung: Schröder führt Atlanta zum Sieg über Memphis

Atlanta NBA-Jungstar Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks zu einem weiteren Sieg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga geführt. Der Aufbauspieler erzielte beim 100:88 (51:41)-Erfolg seines Teams am Montag (Ortszeit) gegen die Memphis Grizzlies 21 Punkte. Damit war der gebürtige Braunschweiger nicht nur Topscorer seines Teams, sondern der gesamten Partie. Außerdem verbuchte der Nationalspieler fünf Rebounds und vier Assists. Neben Schröder konnten auch Malcolm Delaney (15 Punkte), Mike Muscala und Taurean Prince (beide 12 Punkte) zweistellig für die Hawks punkten. Bei den Gästen aus Memphis war James Ennis III mit 14 Zählern am erfolgreichsten. Im letzten Vorbereitungsspiel empfängt Atlanta am Donnerstag (Ortszeit) die Dallas Mavericks. dpa

