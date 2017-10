Yeboah: Sie nannten mich Neymar

. Weit weg macht sich John Yeboah gerade einen Namen. Der 17 Jahre alte Außenstürmer des VfL Wolfsburg weilt mit der deutschen U17-Auswahl bei der Junioren-WM in Indien und hat in seinem ersten Auftritt gegen Costa Rica (2:1-Sieg) überzeugt. Heute steht das zweite Gruppenspiel gegen Iran an (16.30...