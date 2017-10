Nouri, Delaney, Tuchel, Schalke-Fans für Fußball-Spruch nominiert

Nürnberg Unter diesen vier Nominierten wählen die Besucher der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises am 20. Oktober den Sieger.

Bremens Trainer Alexander Nouri, sein Mittelfeldspieler Thomas Delaney, Dortmunds Ex-Coach Thomas Tuchel und die Fans von Schalke 04 sind für den Fußball-Spruch des Jahres nominiert. Unter diesen vier Favoriten einer 14-köpfigen Jury wählen die Besucher der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises am 20. Oktober den Sieger.

Der Bremer Nouri hatte auf die Frage zur Chance auf einen Europacup- Platz erklärt: „Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD.“ Delaney hatte nach seinem Dreierpack beim 5:2 in Freiburg erklärt: „Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.“

Tuchel begründete die Suspendierung von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon mit den Worten: „Wenn konsequent, dann konsequent konsequent.“

Und die Schalker Fans sorgten beim letzten Saisonspiel in Ingolstadt mit einem Banner für Aufsehen, auf dem stand: „Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterhergereist ist.“

Der seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. dpa