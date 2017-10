Island steht vor seiner ersten Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und die Türkei kann nicht nach Russland fahren. Die Isländer gewannen in der Qualifikation überraschend deutlich mit 3:0 gegen die Türkei. Damit übernahm Island die Führung in der Gruppe I. Vor dem Quali-Abschluss am Montag gegen den Tabellenletzten Kosovo haben die Isländer zwei Punkte Vorsprung auf Kroatien.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder