Schulz beklagt sinkendes TV-Interesse am Boxen

Stuttgart Der ehemalige Schwergewichtsboxer Axel Schulz ist besorgt über das sinkende Interesse des Fernsehens an seiner Sportart. „Wir sind im Boxen in der gleichen Lage wie in meinen Anfangszeiten als Profi 1990, als die TV-Sender auch wenig übertragen haben“, sagte der 48-Jährige, der einst bis zu 18...