Matjes mit Papa statt wilder WM-Party

Seine rasante Fahrt in den Surf-Olymp feierte Philip Köster ziemlich bodenständig. Anstatt seinen vierten WM-Triumph bei einer wilden Party in einer der vielen Schickimicki-Bars von Sylt zu begießen, gab es in einem Fisch-Restaurant Matjes nach Hausfrauenart mit Bratkartoffeln und Papa Rolf. Dazu...