London Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt. Schon vor seiner letzten Weltmeisterschaft steigt der Jamaikaner zur Leichtathletik-Legende auf. Seine Ausnahmestellung lässt sich auch in Zahlen ausdrücken - Bolt ist ein Supersprinter der Superlative.

Supersprinter Bolt in 20 Zahlen

Berliner Olympiastadion, der Abend des 16. August 2009. Usain Bolt rennt im Finale zu seinem ersten WM-Gold über 100 Meter - sein Weltrekord von 9,58 Sekunden ist nun schon seit fast acht Jahren unangetastet. Kuriose Zahlen um den Superstar der Leichtahtletik:

1 - Fehlstart in einem WM-Finale kostet den schnellsten Mann der Welt 2011 in Daegu/Südkorea das sicher geglaubte WM-Gold. Sein Landsmann Yohan Blake nimmt das Geschenk dankbar an und wird 100-Meter-Weltmeister.

2,43 - Meter misst seine durchschnittliche Schrittlänge.

5 - Niederlagen in 86 Finalrennen über 100 und 200 Meter hat Bolt seit 2008 lediglich kassiert, die bis dato letzte am 6. Juni 2013 in Rom. Er verliert über 100 Meter gegen Justin Gatlin (USA).

6 - Sechsmal wird Bolt "Leichtathlet des Jahres". Die Auszeichnung des Weltverbandes IAAF bekommt er 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 und 2016.

8 - Olympische Goldmedaillen hat Bolt in seiner Karriere gesammelt - von 2008 in Peking bis 2016 in Rio de Janeiro. Nachträglich abgeben musste er sein Staffel-Gold von Peking, da sein Landsmann Nesta Carter des Dopings überführt wurde.

9 - Neunmal startet Bolt bei seinem Lieblings-Meeting im tschechischen Ostrau - und neunmal gewinnt er dort. Auch das ist ein persönlicher Rekord.

11 - WM-Goldmedaillen hat er ersprintet - über 100 und 200 Meter sowie mit der 4x100-Meter-Staffel von 2009 in Berlin bis 2015 in Peking.

15 - Jahre ist Bolt alt, als er 2002 vor den jamaikanischen Fans in Kingston Juniorenweltmeister über 200 Meter wird.

17 - Finals in Serie gewinnt Bolt auf seiner Lieblingsstrecke 200 Meter: Vom 12. Juni 2008 bis zum 3. September 2011 bleibt er ungeschlagen. Erst am 1. Juli 2012 kassiert er wieder eine Niederlage.

18 - Jahre und 355 Tage: Damit ist Bolt 2005 in Helsinki der jüngste Finalist in einem WM-Finale über 200 Meter.

21 - Jahre und 284 Tage: Usain Bolt avanciert am 31. Mai 2008 in New York zum jüngsten 100-Meter-Weltrekordmann der Leichtathletik- Geschichte. Die 9,72 Sekunden unterbietet er danach nur noch in drei Rennen.

41 - Schritte braucht Bolt von Start bis Ziel über 100 Meter.

44,72 - km/h. Dieses Spitzentempo haben Wissenschaftler bei Bolts Berliner Weltrekord gemessen - auf dem Abschnitt zwischen 60 und 80 Metern. In Tempo-30-Zonen würde Blitz-Bolt damit schon aus dem Straßenverkehr gezogen.

47 - ist seine Schuhgröße.

51 - Mal blieb Bolt bei regulären Bedingungen auf der 100-Meter-Strecke unter 10 Sekunden - das hat Deutschlands Top-Sprinter Julian Reus (deutscher Rekord 10,01) noch nie geschafft.

146 - Tausendstel oder 0,146 Sekunden sind Bolts schnellste Reaktionszeit am Start eines WM-Finales über 100 Meter: 2009 in Berlin.

196 - Zentimeter misst der Jamaikaner. Er ist eben der Größte.

100 000 - US-Dollar strich der schnellste Mann der Welt bei seinem immer noch gültigen Weltrekord (2009 in Berlin) ein. Diese Prämie lobt der Weltverband IAAF auch bei dieser Weltmeisterschaft in London aus.

4 762 800 - Follower auf Twitter hat der Weltstar des Sports.

18 775 000 - etwa so viele Menschen haben Bolts Facebook-Account abonniert .