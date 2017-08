Sven Knipphals kämpft um seinen Staffelplatz

Er hatte sich riesig auf seine vierte WM-Teilnahme gefreut, und nun blickt er vom Bett des Teamhotels in London aus direkt auf die berühmte Tower Bridge und die Themse. Soweit alles prima für Sven Knipphals. Um am Sonnabend in einer Woche dann aber auch schöne Aussichten von der Laufbahn aus auf...