Österreich patzt bei Elfmetern, Dänemark jubelt

Breda Deutschland-Schreck Dänemark greift bei der Frauenfußball-EM in den Niederlanden zum ersten Mal nach dem Titel. Das Team von Trainer Nils Nielsen, das am Sonntag sensationell Titelverteidiger Deutschland (2:1) ausgeschaltet hatte, bezwang in einem Halbfinal-Krimi das Überraschungsteam Österreich...