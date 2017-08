Breda Dänemark hat als erste Mannschaft das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden erreicht. Die Mannschaft von Trainer Nils Nielsen besiegte im ersten Halbfinale in Breda Österreich im Elfmeterschießen mit 3:0. Sowohl nach 90 Minuten als auch nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Im Finale treffen die Däninnen nun am Sonntag in Enschede auf den Sieger des zweiten Halbfinals, in dem sich zur Stunde Gastgeber Niederlande und England gegenüberstehen.

