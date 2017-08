Klopp verfolgt Neymars Megatransfer mit Sorge

München Der frühere Dortmunder Meistertrainer Jürgen Klopp verfolgt den sich abzeichnenden Rekordtransfer von Neymar mit Sorge. Der brasilianische Fußball-Star soll für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain wechseln.

"Das ist nicht der nächste Schritt, glaube ich und hoffe ich. Ich glaube, es wird eine Ausnahme bleiben", sagte der Trainer des FC Liverpool nach der Finalniederlage beim Audi Cup in München gegen Atlético Madrid.

Kommt der Wechsel Neymars in dieser Höhe wirklich zustande, wäre es die mit weitem Abstand höchste im Weltfußball bezahlte Ablösesumme. "Ich dachte, das "Financial Fairplay" wäre dafür erfunden worden, dass so etwas nicht geht", wunderte sich Klopp.

Mit dem sogenannten Financial Fairplay will die Europäische Fußball-Union eigentlich dafür sorgen, dass Vereine nicht mehr ausgeben als sie einnehmen.