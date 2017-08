Vettel und Räikkönen sollen bei Ferrari bleiben

Maranello Sergio Marchionne applaudierte zufrieden, als Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen ihren Doppelsieg feierten. Der mächtige Ferrari-Boss stand am Sonntag in Budapest in der ersten Reihe, während die beiden Formel-1-Piloten vom Podium den Champagner verspritzten. Und das soll das Duo auch weiterhin in...