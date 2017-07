Di Grassi neuer Formel-E-Champion

Nach dem ersten Titelgewinn in 16 Jahren als Rennfahrer fühlte sich Formel-E-Champion Lucas di Grassi endlich am Karriereziel. „Ein Traum ist wahr geworden. Dieser Erfolg ist die absolute Krönung“, schwärmte der Brasilianer nach seinem Triumph im Saisonfinale der vollelektrischen Rennserie in...