VfL siegt in Fulham und will Verhaegh

Seinen besten Auftritt in der Vorbereitung auf die Fußball-Bundesliga zeigte der VfL Wolfsburg am Samstag im altehrwürdigen Craven Cottage in London. Die „Wölfe“ bezwangen den gastgebenden englischen Zweitligisten Fulham FC mit 3:0 (1:0). Neuzugang John Anthony Brooks und Mario Gomez (2) trafen. ...