EM-Aus für DFB-Frauen: 1:2 im Viertelfinale gegen Dänemark

Die deutschen Fußballerinnen müssen ihren Traum vom neunten EM-Titel begraben. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag am Sonntag im Viertelfinale der Auswahl Dänemarks in Rotterdam knapp mit 1:2 (1:1) und verpasste erstmals seit 1987 den Einzug in die Vorschlussrunde der...