Rückschlag für Guilavogui

Das sah gar nicht gut aus: Josuha Guilavogui musste am Donnerstagmorgen die Einheit im Trainingslager in der Klosterpforte in Marienfeld abbrechen. Am linken Knie dick bandagiert, stapfte der defensive Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg entnervt vom Trainingsplatz. ...