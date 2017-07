Schwimm-WM: Hentke und Heintz nach Vorläufen mit Reserven

Die Weltranglistenersten Franziska Hentke und Philip Heintz haben in den Vorläufen bei der Schwimm-WM in Budapest noch nicht ihr volles Leistungsvermögen gezeigt.

Hentke qualifizierte sich über 200 Meter Schmetterling in 2:08,06 Minuten als Sechste für das Halbfinale am Abend. Heintz gewann über 200 Meter Lagen in 1:58,99 Minuten nach zurückhaltendem Beginn zwar seinen Vorlauf, war aber insgesamt nur Siebtschnellster aller Vorläufe.

Beide beteuerten anschließend, noch Reserven zu haben. Hentke und Heintz sind die beiden einzigen Weltranglistenersten aus dem Kader des Deutschen Schwimm-Verbandes, der bisher bei dieser WM noch ohne Medaille ist.

Die Mixed-Lagen-Staffel mit Lisa Graf, Christian vom Lehn, Aliena Schmidtke und Marius Kusch hatte dagegen Glück. Nach 3:47,66 Minuten rutschte sie nur nach einer Disqualifikation der Ungarn als Achte in den Endlauf am Abend. Das Quartett der USA schwamm in 3:40,28 Minuten Weltrekord, den bisher sechsten dieser Spiele. Damian Wierling schied dagegen über 100 Meter Freistil als Vorlauf-25. in 49,07 Sekunden aus.

"Es war noch nicht so anstrengend. Da ist definitiv noch Luft nach oben", sagte die 28 Jahre alte Magdeburgerin Hentke. Und auch der zwei Jahre jüngere Heintz machte sich keine Sorgen um seine Konkurrenzfähigkeit. "Rücken bin ich ganz locker geschwommen. Das passt alles", beteuerte der Heidelberger: "Jetzt heißt es ausruhen, Mittagsschlaf machen und dann wird das heute Nachmittag was." Wierling war dagegen gefrustet. "Scheiße, das war nichts", sagte der Essener: "Ich bin leicht erkältet, aber dass mich das so beeinträchtigt, hätte ich nicht gedacht."

Die 4 x 100 Meter Lagen-Mixed-Staffel der USA stellte in Budapest einen Weltrekord auf. Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell und Mallory Comerford benötigten in der Duna Aréna 3:40,28 Minuten und blieben damit mehr als sieben Sekunden unter der alten Bestmarke der Briten von 2015. Die Lagen-Mixed-Staffel ist seit 2015 im WM-Programm.