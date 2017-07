Kaum teure Transfers

Der Transfermarkt in der 2. Fußball-Bundesliga ist ein Schnäppchenmarkt. Ablösesummen in Millionenhöhe kommen so gut wie gar nicht vor. Das Prinzip ist eher: Viele Spieler für wenig Geld. Wenige Tage vor Saisonstart haben die 18 Klubs bislang etwa 130 Spieler verpflichtet, dazu kommen noch etliche...