Jamaika schockt Mexiko und steht im Finale

Pasadena Außenseiter Jamaika hat Rekordsieger Mexiko beim Gold Cup in den USA aus allen Träumen gerissen. Die „Reggae Boyz“ besiegten den Titelverteidiger im Halbfinale in Pasadena/Kalifornien überraschend mit 1:0 (0:0). Kemar Lawrence, der für die New York Red Bulls spielt, erzielte in der 88. Minute per...