„Ich bin ja noch im normalen Badeanzug geschwommen“

Die Zeiten sind schwer für den Deutschen Schwimm-Verband. Was der olympischen Kernsportart nicht nur bei der WM in Budapest besonders fehlt, ist eine Galionsfigur, die Medaillen holt und das Interesse anheizt. So wie es Franziska van Almsick von 1992 bis 2004 getan hat. Weil die ARD wie auch das...