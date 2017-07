Degenfechter Schmidt holt WM-Bronze

Dank Richard Schmidt gehen Deutschlands Fechter bei der Heim-WM nicht medaillenlos in die Team-Wettbewerbe. Couragiert, offensiv, kämpferisch – so wischte der 25-Jährige vom FC Offenbach in der Leipziger Arena bis auf Italiens Weltmeister Paolo Pizzo alle von der Planche. Und das quasi als...