Frauen und Männer verlieren Hockey-Finals

Johannesburg Die deutschen Hockey-Frauen waren dicht dran am Turniersieg, verloren aber das Finale der World League 3 in Johannesburg mit 2:3 im Penaltyschießen gegen die USA. Beim 1:1 in der regulären Spielzeit hatte die 17-jährige Camille Nobis die deutsche Führung erzielt. Die USA glichen kurz vor Schluss...