St.Pauli besiegt Werder mit 2:1

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 ist bereits eine Woche vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga in guter Form. In ihrem letzten Testspiel erreichten die „Lilien“ am Samstag am Böllenfalltor ein 2:2 (1:1) gegen den früheren Europa-Liga-Finalisten FC Fulham. ...