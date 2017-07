Früherer Bayern-Kapitän Lahm mit Bayerischem Sportpreis geehrt

München Philipp Lahm ist zum zweiten Mal mit dem Bayerischen Sportpreis geehrt worden. Der langjährige Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erschien am Abend in München stilecht in Lederhose und wurde mit dem "Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten" ausgezeichnet. Bayerns Regierungschef Horst Seehofer würdigte damit die herausragenden Leistungen Lahms, der seine Karriere zum Ende der vergangenen Saison beendet hat. "Philipp Lahm ist ein Ausnahmetalent im Fußball und eine beeindruckende Persönlichkeit", sagte Seehofer.

