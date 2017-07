Degenfechter Richard Schmidt hat WM-Medaille sicher

Leipzig Die deutschen Fechter haben bei den Weltmeisterschaften in Leipzig die erste Medaille sicher. Mit dem Degen zog der Offenbacher Richard Schmidt am Samstag durch das 15:13 gegen den Japaner Satoru Uyama in das Halbfinale ein.

Weil Platz drei nicht ausgefochten wird, hat der 25-Jährige damit zumindest Bronze gewonnen. Im Halbfinale steht er dem früheren Weltmeister Paolo Pizzo aus Italien gegenüber.

Anna Limbach verpasste an ihrem 28. Geburtstag eine Medaille im Säbel-Wettbewerb. Die EM-Fünfte aus Dormagen verlor gegen Italiens ehemalige WM-Dritte Irene Vecchi unter den Top Acht mit 11:15. "Ich hätte mir gern ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Aber erste Acht ist auch super", sagte Limbach nach ihrem Viertelfinalgefecht.