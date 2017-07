„Ein absolut toller Start“

Wow! Was hat der Harzburger Rennverein (HRV) da für ein starkes Signal nach Turf-Deutschland und nach Frankreich ausgesandt, wo die Rennen aus dem Harz am Eröffnungstag der 138. Bad Harzburger Galopprennwoche dank des Wettanbieters PMU live in 11 000 Wettannahmestellen übertragen wurden. 5100...