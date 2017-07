Der Chefkritiker wird 75 Jahre alt

Das Handy wird ausgeschaltet – beim Wandern in der Sächsischen Schweiz wäre der Empfang wohl ohnehin nicht allzu gut. Wenn Bernd Schröder an diesem Samstag seinen 75. Geburtstag feiert, will die Trainer-Ikone des deutschen Frauenfußballs seine Ruhe haben. Nur Ehefrau Ulrike ist auf dem Streifzug...