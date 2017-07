RB Leipzig verleiht Anthony Jung nach Kopenhagen

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht Anthony Jung an den dänischen Erstligisten Bröndby IF. Wie die Sachsen am Donnerstag mitteilten, ist das Leihgeschäft auf ein Jahr angelegt. In Kopenhagen beim ehemaligen RB-Coach Alexander Zorniger stehen schon die früheren Leipziger Zsolt Kalmar und Benjamin Bellot unter Vertrag. Jung war in der vergangenen Saison an den FC Ingolstadt ausgeliehen. Nach dessen Abstieg in die 2. Bundesliga war der Abwehrspieler aber wieder zu RB zurückgekommen. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 30. Juni 2019. dpa

