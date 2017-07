EM-Bronze für Moderne Fünfkämpfer

Minsk Rio-Olympiateilnehmer Patrick Dogue (25) und sein Bruder Marvin (21, beide Potsdam) haben sich am zweiten Tag der Europameisterschaften der Modernen Fünfkämpfer in Minsk die Bronzemedaille gesichert. Während der Schlussdisziplin Laser-Run lag das deutsche Team zeitweise sogar an zweiter Stelle....