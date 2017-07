Knowle und Zelenay vorn

Braunschweig Julian Knowle (rechts) und Igor Zelenay haben die Doppelkonkurrenz des Challenger-Turniers in Braunschweig gewonnen. Das österreichisch-slowakische Duo bezwang die beiden Deutschen Kevin Krawietz und Gero Kretschmer in einem abwechslungsreichen Match vor fast 1500 Zuschauern mit 6:3, 7:6. „Dass so...