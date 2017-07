Spielt Schröder in Afrika statt in Erfurt?

Braunschweig Am 5. August sollte Braunschweigs NBA-Star Dennis Schröder eigentlich zum ersten EM-Testspiel der Nationalmannschaft auflaufen, in Erfurt gegen Belgien. Gestern allerdings wurde der Spielmacher der Atlanta Hawks von der NBA – wie auch Dirk Nowitzki – für ein Werbespiel in Afrika nominiert – am 5....