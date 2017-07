Nicola Kuhn begeistert

„Unglaublich, sensationell, der Wahnsinn.“ Die Zuschauer beim ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig waren auf der Suche nach dem passenden Ausdruck, für das, was sie zuvor gesehen hatten. In einem packenden, an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Viertelfinale hatte gerade der für Spanien...