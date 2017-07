Werder Bremen verliert Testspiel gegen Wolverhampton 0:1

Zell am Ziller Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am Mittwoch ein Vorbereitungsspiel gegen den englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:0) verloren. Die Hanseaten kamen in Zell am Ziller lediglich durch einen Lattenschuss (82. Minute) und einen Freistoß an den Pfosten (88.) jeweils von Zlatko Junuzovic zu Tor-Gelegenheiten. Wolverhampton-Profi Nouha Dicko sorgte vier Minuten nach dem Seitenwechsel für den einzigen Treffer. Die Partie fand im Rahmen des Bremer Trainingslager im österreichischen Zillertal statt. dpa

