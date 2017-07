Seht her, so spielen wir

Was die da wohl aushecken? Chefcoach Torsten Lieberknecht und sein Trainerteam an der Taktiktafel. Ob hier schon die Strategie entstand, wie die Eintracht in dieser Saison ihre Gegner überrumpeln kann? Wir werden es bald sehen. Bis zum Saisonstart in zwei Wochen wollen Lieberknecht und Co. taktisch...