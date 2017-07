Mercedes-Fahrer Bottas siegt in Österreich vor Vettel

Spielberg Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat beim Großen Preis von Österreich seinen zweiten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der Finne verwies in Spielberg WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel auf Platz zwei und leistete damit auch seinem Silberpfeil-Teamkollegen Lewis Hamilton Schützenhilfe im Titelkampf. Hamilton, der wegen eines Getriebewechsels als Achter gestartet war, beendete das Rennen auf Rang vier hinter Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo. In der Gesamtwertung liegt Vettel nach dem neunten von 20 Saisonläufen 20 Punkte vor Hamilton.