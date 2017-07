Kerber dreht das Match

Es gibt sie, diese Ballwechsel, die ein ganzes Match drehen können. 4:6 und 3:4 lag Angelique Kerber am Sonnabendnachmittag in ihrem Drittrundenmatch bei den All England Championships in Wimbledon gegen Shelby Rogers (USA) zurück, die Weltranglistenerste aus Kiel drohte nach ihrem Erstrunden-K.-o....