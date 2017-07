Weltranglisten-Erste Kerber in Wimbledon in Runde zwei

London Angelique Kerber ist in Wimbledon in die zweite Runde eingezogen. Die Tennis-Weltranglisten-Erste aus Kiel kam zu einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen die amerikanische Qualifikantin Irina Falconi. Nach 87 Minuten auf dem Center Court verwandelte Kerber ihren ersten Matchball. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft sie jetzt auf Kirsten Flipkens aus Belgien.