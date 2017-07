Hallescher FC holt Stürmer Mathias Fetsch

Halle Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Stürmer Mathias Fetsch verpflichtet. Der 28-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2019. Er ist auch bereits ins Vorbereitungstrainingslager nach Bad Blankenburg hinterher gereist. Fetsch kommt ablösefrei von Holstein Kiel. Der 1,89 Meter große Angreifer bestritt bereits 133 Spiele in der 3. Liga, 29 Partien in der 2. Bundesliga und spielte einmal in der Bundesliga. Zuvor lief er für den Karlsruher SC, 1860 München, Eintracht Braunschweig, Kickers Offenbach, den FC Augsburg, FC Energie Cottbus und Dynamo Dresden auf.

Zudem steht Tobias Müller vom SC Freiburg vor einer Vertragsunterschrift beim HFC. Nach zweimaligem Probetraining erhält der 22-Jährige einen Kontrakt bis 30. Juni 2018. dpa